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«Инфаркт микарда, вот такой рубец!» Душевно, но непроходимо для зрителей из СССР: угадайте советские комедии с великим Сергеем Юрским

«Инфаркт микарда, вот такой рубец!» Душевно, но непроходимо для зрителей из СССР: угадайте советские комедии с великим Сергеем Юрским

Неужели ж эти великие советские комедии мимо вас впустую прошли?! Проверьте себя, что характерно! фото: YouTubeСтрашную весть принесли мы в ваш дом, читатель! Не зовите надежду, ее нет: умер Сергей Юрский.

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