Наезд на культуру в особой форме.

валерия

В грязи любят копаться подонки и свиньи. Вот и эти мерзавцы своими грязными лапами лезут туда, где еще остаются капли света для народа.Им невыносим этот свет, как любой нечисти. И вкупе с ними те владельцы средств массовой информации, которые дают им такую возможность .