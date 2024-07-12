Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Наезд на культуру в особой форме.

Наезд на культуру в особой форме.

5 февраля 2022 Недаром есть у нас присказка "осадочек остался". Сколько бы не отстаивали мы свою правоту, отбиваясь от переписывателей истории, а червоточинки у многих остаются.

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Комментарии
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валерия
В грязи  любят копаться подонки и свиньи. Вот и эти мерзавцы своими грязными лапами лезут  туда, где еще остаются капли света для народа.Им невыносим этот свет, как любой нечисти. И вкупе с ними те владельцы средств массовой информации, которые дают им   такую возможность .
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