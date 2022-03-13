24-летний военнослужащий из Волгограда погиб на Украине

О гибели волгоградского военного стало известно 12 марта. 24-летний Григорий Щербаков служил по контракту в мотострелковом полку 105-й дивизии, которая дислоцировалась в Ростовской области, а с начала спецоперации была переброшена на Украину.
О гибели волгоградского военного стало известно 12 марта. 24-летний Григорий Щербаков служил по контракту в мотострелковом полку 105-й дивизии, которая дислоцировалась в Ростовской области, а с начала спецоперации была переброшена на Украину.
Свежие комментарии