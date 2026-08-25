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Мераб Двалишвили: «В Дагестане я не уважаю двух людей – Умара Нурмагомедова и его менеджера Ризвана»

Боец UFC Мераб Двалишвили объяснил, почему у него начался конфликт с Умаром Нурмагомедовым . «Я уважаю семью Умара: Абдулманапа, фото которого я много раз выкладывал, уважаю Хабиба и Махачева.

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