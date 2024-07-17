Тяжелобольная звезда TikTok Белла Томпсон умерла в возрасте 10 лет

Девочка родилась сразу с тремя генетическими заболеваниями, а также страдала от карликовости.10-летняя ребёнок карлица, Белла Брейв, известная в TikTok по меньшей мере семи миллионам поклонников под псевдонимом Белла Томпсон, умерла через несколько дней после того, как медики ввели её в медикаментозную кому по причине серьёзной легочной инфекции.