МИД Таджикистана пригласил российского посла для решения проблемы с въездом в РФ

В частности, они возникли на КПП «Сагарчин». Сообщается, что граждан Таджикистана допрашивают, проверяют телефоны и с неохотой пускают в странуТаджикистан обеспокоился проблемами с въездом своих граждан на территорию России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии