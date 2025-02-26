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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первый шаг к победе над смертью: бесплатный пролог «Карантин» к Pathologic 3 получ...

Первый шаг к победе над смертью: бесплатный пролог «Карантин» к Pathologic 3 получ...

Первый шаг к победе над смертью: бесплатный пролог «Карантин» к Pathologic 3 получил дату выхода и новый трейлерРазработчики из студии Ice-Pick Lodge пока не спешат выпускать сюжетную ролевую игру Pathologic 3, выросшую из обещанной кампании Бакалавра для «Мора» (Pathologic 2), но «созрели» для анонса даты выхода бесплатного пролога проекта.

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