Бывший разработчик Rockstar рассказал о сложностях добавления полиции в Grand Theft A...

Бывший разработчик Rockstar рассказал о сложностях добавления полиции в Grand Theft Auto: Vice CityИгра Grand Theft Auto: Vice City с открытым миром вышла в далеком 2002 году, однако продолжает сохранять за собой статус одной из самых любимых проектов геймеров, благодаря притягательной атмосфере 80-х годов.
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