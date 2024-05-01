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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывший разработчик Rockstar рассказал о сложностях добавления полиции в Grand Theft A...

Бывший разработчик Rockstar рассказал о сложностях добавления полиции в Grand Theft A...

Бывший разработчик Rockstar рассказал о сложностях добавления полиции в Grand Theft Auto: Vice CityИгра Grand Theft Auto: Vice City с открытым миром вышла в далеком 2002 году, однако продолжает сохранять за собой статус одной из самых любимых проектов геймеров, благодаря притягательной атмосфере 80-х годов.

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