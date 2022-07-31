Daily Storm

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На «Московских ярмарках» поделились секретами приготовления «Греческого» салата

На «Московских ярмарках» поделились секретами приготовления «Греческого» салата

Самое главное — блюдо не перемешиваютИнтересно, что в Греции этот салат называется «Деревенским», или как это звучит на языке островной страны — «Хореатики».

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