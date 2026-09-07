Макар о новом контракте с «Колорадо»: «Это дает больше ясности, в каком направлении мы хотим двигаться. Думаю, период успехов продлится»

Защитник « Колорадо » Кэйл Макар высказался о новом рекордном контракте. 27-летний игрок подписал 8-летнее соглашение на сумму 163,2 миллиона долларов (кэпхит 20,4 млн – рекордный в НХЛ ).
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