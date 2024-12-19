Россия и КНДР – в обороне по праву: Небензя отправил "доказательства" Запада в CNN

Постпред России при ООН резко высказался по поводу претензий Запада к сотрудничеству с КНДР.Договор между Россией и Северной Кореей нужен только для взаимной обороны, заключён и действует в рамках международного права и не носит конфронтационный характер, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.