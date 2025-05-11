В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации, информирующая об обстановке на территории страны.
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