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В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации, информирующая об обстановке на территории страны.

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