Последнее окно. Октябрь может стать точкой перелома для Украины

Стали известны некоторые детали переговоров спецпосланников Дональда Трампа с представителями официального Киева — во время визита Стивена Уткоффа и Джареда Кушнера на Украину.
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