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NVIDIA подорожала на 329 миллиардов всего за одни сутки Совокупная капитализаци...

NVIDIA подорожала на 329 миллиардов всего за одни сутки Совокупная капитализаци...

NVIDIA подорожала на 329 миллиардов всего за одни суткиСовокупная капитализация компании NVIDIA в течение последнего времени постепенно падала, но вчера произошло нечто невероятное — компания добавила сразу 329 миллиардов долларов к своей стоимости всего за сутки.

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