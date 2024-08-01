NVIDIA подорожала на 329 миллиардов всего за одни сутки Совокупная капитализаци...

NVIDIA подорожала на 329 миллиардов всего за одни суткиСовокупная капитализация компании NVIDIA в течение последнего времени постепенно падала, но вчера произошло нечто невероятное — компания добавила сразу 329 миллиардов долларов к своей стоимости всего за сутки.
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