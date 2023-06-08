Командир «Эспаньолы» рассказал, как организовать оборону граничащих с Украиной регионов РФ (ВИДЕО)

Командир 1-го Добровольческого фанатского отдельного отряда специального назначения «Эспаньола» Станислав Орлов (позывной «Испанец») в комментарии «Ридусу» детально обрисовал суть инициативы, поступившей накануне со стороны подразделения.
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