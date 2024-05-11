Власти Бурятии выделили дополнительные средства на ликвидацию последствий наводнения

Согласно решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принятому сегодня, 11 мая, Иволгинский район получит 7 миллионов 447 тысяч рублей на закупку специального оборудования, ремонтные работы, санитарную очистку и дезинфекцию территории, обеспечение питьевой водой и содержание пункта временного размещения.