Дегтярев заявил, что будет работать над доступностью бесплатного спорта в России

Михаил Дегтярев, рекомендованный премьер-министром России Михаилом Мишустиным на пост нового министра спорта России, заявил, что в случае вступления в должность будет работать в первую очередь над доступностью и массовостью спорта в России.
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