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Иркутск Сегодня

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Неизвестный водитель сбил двух подростков в Аларском районе и скрылся

ДТП произошло около девяти часов вечера 12 сентября на автодороге «Кутулик-Бахтай-Хадахан». Неизвестный водитель на неустановленном авто ехал со стороны села Могоенок.

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