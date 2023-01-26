Патрик Муратоглу: «Джокович – лучший игрок в мире в том, что касается защиты и контрударов, но еще лучше, когда он владеет мячом и диктует свои условия, как на AO»

Патрик Муратоглу высказался о форме Новака Джоковича на старте сезона-2023. «Новак – лучший игрок в мире в том, что касается защиты и контрударов, но еще лучше, когда он владеет мячом и диктует свои условия, как на Australian Open-2023», – написал Муратоглу в твиттере.
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