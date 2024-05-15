Почеттино о 2:1 с «Брайтоном»: «Челси» в хорошем положении для борьбы за еврокубки. Я доволен. Мы улучшили результаты и игру»

«За подход к матчу против столь хорошо играющей команды футболистам следует отдать должное. Я очень доволен, благодаря трем очкам мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с «Борнмутом» бороться за место в еврокубках.