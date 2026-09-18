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«Перспективы мрачные»: МИД РФ обеспокоен заигрыванием Запада с ядерным оружием

«Перспективы мрачные»: МИД РФ обеспокоен заигрыванием Запада с ядерным оружием

В МИД России подчеркнули, что заигрывание западных стран с ядерным оружием вызывает особую обеспокоенность, поскольку дальнейшее развитие этой ситуации обладает самыми мрачными перспективами.

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