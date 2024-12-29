Липчанин оставил кошелёк в открытой машинена ночь

Липчанин оставил свой кошелек в автомобиле с приоткрытой дверью на ночь. Эта оплошность стала возможностью для 27-летнего жителя Липецкого района38-летний липчанин оставил свой кошелек с тремя банковскими картами в автомобиле с приоткрытой дверью на ночь.
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