На Кубани объявлена авиационная опасность из-за угрозы БПЛА

Днём 22 сентября на всей территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность из-за угрозы падения взрывных устройств, жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон и не снимать работу ПВО.
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