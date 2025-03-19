Российским школьникам хотят разрешить работать по выходным

Работодатели смогут привлекать подростков к работе в выходные дни во время летних каникул В России работодателям могут разрешить привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, если они трудоустроены через службу занятости.
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