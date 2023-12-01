Станислав Кузнецов: в Горном Алтае будет создан новый центр притяжения

В Горном Алтае на курорте Сбербанка "Манжерок" построят еще два пятизвездочных отеля. Об этом накануне официального открытия первого отеля подобного уровня сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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