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В Индии прошли обыски в структурах фонда Сороса

В Индии прошли обыски в структурах фонда Сороса

В Индии прошли обыски в структурах фонда СоросаКак сообщает издание The Indian Express, рейды проводятся в рамках расследования о нарушении местного законодательства и борьбы с финансовыми преступлениями.

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