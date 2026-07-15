Матвей Сафонов рассказал о ходе чемпионата мира 2026 по футболу в трёх странах

Вратарь сборной России и французского клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от текущего чемпионата мира по футболу, который впервые проводится на территории трёх стран — США, Канады и Мексики.
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