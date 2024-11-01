В Ивановской области мошенники убедили двоих граждан назвать коды из смс, и получили доступ к их аккаунтам в сервисе по оказанию госуслуг

В дежурную часть МО МВД России «Ивановский» поступило заявление от 65-летнего местного жителя о том, что ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником энергосбытовой компании.
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