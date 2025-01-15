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Царьград

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Москва проверила 3,2 млн проб воды: благоустройство под контролем

Москва проверила 3,2 млн проб воды: благоустройство под контролем

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о проведении более 3,2 миллионов исследований качества воды в столице за 2024 год.

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