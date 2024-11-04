Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь возобновилось

Автомобильное движение по Крымскому мосту снова временно приостановлено. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников службы транспортной безопасности.
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