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Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь возобновилось

Автомобильное движение по Крымскому мосту вновь возобновилось

Автомобильное движение по Крымскому мосту снова временно приостановлено. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников службы транспортной безопасности.

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