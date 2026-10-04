Александр Мясников раскрыл секрет активной жизни в 73 года

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился с Борисом Корчевниковым своим взглядом на жизнь. В 73 года он активно занимается экстремальными видами спорта, считая физическую активность ключом к долголетию и насыщенной жизни.
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