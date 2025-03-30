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Царьград

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Горох с антивозрастным эффектом: советы врача по полезному употреблению

Горох с антивозрастным эффектом: советы врача по полезному употреблению

Врач-гастроэнтеролог Подмосковья Людмила Сухорукова рассказала о пользе гороха. Богатый клетчаткой и белком, он способствует замедлению старения.

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