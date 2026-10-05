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Юрист Свечников объяснил порядок оформления ДТП во дворе по ОСАГО

Юрист Свечников объяснил порядок оформления ДТП во дворе по ОСАГО

Дорожно-транспортное происшествие во дворе оформляется по общим правилам, а для получения страхового возмещения водителю необходимо зафиксировать обстоятельства аварии и соблюсти сроки обращения к страховщику.

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