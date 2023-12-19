Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении подростка в Челябинской области

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Златоусте 15-летний подросток, готовясь к соревнованиям по лыжным гонкам, не уступил дорогу мужчине, проезжавшему мимо на лыжах, после чего последний вступил в конфликт с несовершеннолетним и ударил его по лицу.