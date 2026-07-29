Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как я превратила совмещённый санузел из компромисса в главное преимущество квартиры

Как я превратила совмещённый санузел из компромисса в главное преимущество квартиры

Долгое время я была уверена, что раздельный санузел — это признак удобной и продуманной квартиры. Но когда дело дошло до реальной жизни в старой хрущёвке, я поняла, что несколько квадратных метров, разбитых перегородкой на два крошечных закутка, — это постоянная борьба за пространство.

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