Как я превратила совмещённый санузел из компромисса в главное преимущество квартиры

Долгое время я была уверена, что раздельный санузел — это признак удобной и продуманной квартиры. Но когда дело дошло до реальной жизни в старой хрущёвке, я поняла, что несколько квадратных метров, разбитых перегородкой на два крошечных закутка, — это постоянная борьба за пространство.