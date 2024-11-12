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Царьград

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Депутат ГД Бессараб назвала уважительные причины для пропуска работы

Депутат ГД Бессараб назвала уважительные причины для пропуска работы

Член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, какие уважительные причины могут быть для отсутствия на работе.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Какие дети там одни пенсионерки
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13 час.

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