⚡️ Сочинский институт РУДН перевёл завтрашние занятия на дистант в связи с терактом в Красногорске Об этом сообщают в чатах студенческих групп.
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⚡️ Сочинский институт РУДН перевёл завтрашние занятия на дистант в связи с терактом в Красногорске Об этом сообщают в чатах студенческих групп.