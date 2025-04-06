Большие деньги бывших руководителей «Роснано» арестованы по решению суда

Арбитражный суд Москвы арестовал средства бывшего генерального директора корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи человек по делу о нецелевом расходовании денег.
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