Volkswagen временно остановил производство электрокаров на заводе в Германии

Обстановка на заводе Volkswagen в немецком Цвиккау из-за падения спроса на электрокары нерабочая. О пропавшем интересе потребителей и недовольных профсоюзах на производстве в четверг, 5 октября, рассказал корреспондент «Известий» из Германии Виталий Чащухин.
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