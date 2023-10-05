Volkswagen временно остановил производство электрокаров на заводе в Германии

Обстановка на заводе Volkswagen в немецком Цвиккау из-за падения спроса на электрокары нерабочая. О пропавшем интересе потребителей и недовольных профсоюзах на производстве в четверг, 5 октября, рассказал корреспондент «Известий» из Германии Виталий Чащухин.