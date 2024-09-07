СМИ: экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле генерала Булгакова

РИА Новости/Алексей Ерешко По результатам проведенной экспертизы сухпайки, которые фигурируют в деле о хищении у Минобороны бывшего замглавы ведомства генерала Дмитрия Булгакова, были запрещены к использованию.
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