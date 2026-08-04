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Аргументы и Факты

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Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вводит мониторинг цен на продукты.Согласно документу, размещенному на портале опубликования нормативных документов, цены будут отслеживать на протяжении всей цепочки движения продовольственных товаров - от производителя до магазина.

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