Синоптики рекомендуют сократить прогулки в Алматы, передает inAlmaty.kz. По данным РГП «Казгидромет», 18 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, а также в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Актобе и Астана.