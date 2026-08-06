Губернатор Тульской области наградил строителей в День строителя

6 августа в творческом кластере «Октава» состоялась церемония награждения в честь Дня строителя. В преддверии профессионального праздника чествовали выдающихся специалистов тульского строительного комплекса.
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