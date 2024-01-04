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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рэтклифф на встрече с сотрудниками «МЮ» заявил, что хочет, чтобы клуб брал трофеи. Персонал впечатлил масштаб амбиций

Рэтклифф на встрече с сотрудниками «МЮ» заявил, что хочет, чтобы клуб брал трофеи. Персонал впечатлил масштаб амбиций

По данным The Athletic, Рэтклифф заявил сотрудникам «МЮ», что его не волнует вопрос получения прибыли от своих инвестиций, а вместо этого он хочет вернуть клуб «к завоеванию самых больших трофеев».

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