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Ответ США на визит Путина в Пхеньян - «Теодор Рузвельт» прибыл в Южную Корею. Комментарии американцев ( и не только...)

Ответ США на визит Путина в Пхеньян - «Теодор Рузвельт» прибыл в Южную Корею. Комментарии американцев ( и не только...)

Военный корабль ВМФ США «Теодор Рузвельт» прибыл в Южную Корею всего через несколько дней после визита Владимира Путина в Пхеньян, сообщает АВС.

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