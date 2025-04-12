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Опубликована короткометражка по вселенной Marathon от Bungie

Опубликована короткометражка по вселенной Marathon от Bungie

Опубликована короткометражка по вселенной Marathon от BungieРежиссер Альберто Мьельго, известный по эпизодам для антологии “Любовь, смерть и роботы” и определивший визуальный стиль для “Человек-Паук: Через вселенные”, выпустил свое новое творение – короткометражку во вселенной Marathon от Bungie.

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