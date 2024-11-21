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В Германии рассказали о «громкой пощечине» Шольцу и Бербок

В Германии рассказали о «громкой пощечине» Шольцу и Бербок

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — «громкая пощечина» канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок.

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