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В России сочли заявления шефа Пентагона «холодным душем» для Зеленского

В России сочли заявления шефа Пентагона «холодным душем» для Зеленского

Слуцкий: Заявления шефа Пентагона Хегсета станут холодным душем для Зеленского Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС заявил, что высказывания шефа Пентагона Пита Хегсета о невозможности вступления Украины в НАТО и возврата границ 1991 года станут «холодным душем» для президента республики Владимира Зеленского.

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