В Москве с 20 на 21 апреля пройдет "Библионочь"

С 20 на 21 апреля в Москве состоится ежегодная акция “Библионочь”. Согласно пресс-службе Департамента культуры, более 200 библиотек, культурных центров, музеев, детских школ искусств и других учреждений примут участие в этой акции.
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