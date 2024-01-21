На 12-кубитном квантовом компьютере обучили нейросети. Впервые в России

Отечественные физики использовали российский 12-кубитный квантовый компьютер на базе сверхпроводников для проведения связанных с нейросетями и машинным обучением расчетовКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МФТИ, ученые запустили первый в России 12-кубитный квантовый процессор для квантового машинного обучения на основе сверхпроводников.