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На 12-кубитном квантовом компьютере обучили нейросети. Впервые в России

На 12-кубитном квантовом компьютере обучили нейросети. Впервые в России

Отечественные физики использовали российский 12-кубитный квантовый компьютер на базе сверхпроводников для проведения связанных с нейросетями и машинным обучением расчетовКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МФТИ, ученые запустили первый в России 12-кубитный квантовый процессор для квантового машинного обучения на основе сверхпроводников.

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